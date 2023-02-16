«Трактор» разгромил «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Челябинцы сражаются за выход в плей-офф.

Фото: Championat.com Championat.com

Челябинский «Трактор» обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

«Трактор» с 66 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда на один балл отстаёт от нижнекамского «Нефтехимика», занимающего восьмую строчку, которая даёт путёвку в плей-офф.