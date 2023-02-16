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43 минуты назад

«Трактор» разгромил «Сочи» в домашнем матче КХЛ

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Челябинцы сражаются за выход в плей-офф.

«Трактор» разгромил «Сочи» в домашнем матче КХЛ
Фото: Championat.comChampionat.com

Челябинский «Трактор» обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В составе «Трактора» шайбы забросили Никита Сошников, Владимир Ткачев, Александр Шепелев, Петр Хохряков и Илья Карпухин. Голкипер челябинцев Сергей Мыльников отразил все 36 бросков по воротам.

«Трактор» с 66 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда на один балл отстаёт от нижнекамского «Нефтехимика», занимающего восьмую строчку, которая даёт путёвку в плей-офф.

«Сочи» проиграл 55-й матч из 63 в текущем сезоне. В активе команды 25 очков. Сочинцы занимают последнее, 11-е место в таблице Западной конференции.

Хоккей,Илья Карпухин,Александр Шепелев,Петр Хохряков,Никита Сошников,Сергей Мыльников,Владимир Ткачев,ХК Трактор,
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