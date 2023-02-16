«Трактор» разгромил «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Челябинцы сражаются за выход в плей-офф.
Челябинский «Трактор» обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
В составе «Трактора» шайбы забросили Никита Сошников, Владимир Ткачев, Александр Шепелев, Петр Хохряков и Илья Карпухин. Голкипер челябинцев Сергей Мыльников отразил все 36 бросков по воротам.
«Трактор» с 66 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда на один балл отстаёт от нижнекамского «Нефтехимика», занимающего восьмую строчку, которая даёт путёвку в плей-офф.
«Сочи» проиграл 55-й матч из 63 в текущем сезоне. В активе команды 25 очков. Сочинцы занимают последнее, 11-е место в таблице Западной конференции.