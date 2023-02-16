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2 часа назад

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби

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Красно-белые нашли силы в концовке.

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби
Фото: championat.comchampionat.com

Сегодня, 16 февраля, на арене «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо». Победу в московском дерби одержали подопечные Алексея Заварухина – 2:1.

На 14-й минуте счёт открыл Роман Любимов. Бело-голубые отыгрались в концовке встречи, когда на 58-й минуте отличился Максим Джиошвили с передачи Ильи Каблукова. Тем не менее, хозяева вернули себе преимущество. Уже через 25 секунд поразил ворота динамовцев Илья Талалуев. В обеих голевых атаках красно-белых принял участие Андрей Локтионов.

Московское «Динамо» с 82 очками осталось на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (62) закрепился на девятой строчке. У минского «Динамо», идущего восьмым, на три очка больше, однако команда Заварухина имеет игру в запасе.

Хоккей,Илья Талалуев,Максим Джиошвили,Алексей Заварухин,Роман Любимов,Андрей Локтионов,Илья Каблуков,Динамо,Спартак,
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