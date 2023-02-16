«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби

Красно-белые нашли силы в концовке.

Фото: championat.com championat.com

Сегодня, 16 февраля, на арене «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо». Победу в московском дерби одержали подопечные Алексея Заварухина – 2:1.

На 14-й минуте счёт открыл Роман Любимов. Бело-голубые отыгрались в концовке встречи, когда на 58-й минуте отличился Максим Джиошвили с передачи Ильи Каблукова. Тем не менее, хозяева вернули себе преимущество. Уже через 25 секунд поразил ворота динамовцев Илья Талалуев. В обеих голевых атаках красно-белых принял участие Андрей Локтионов.