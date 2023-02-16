«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби

Красно-белые нашли силы в концовке.
Сегодня, 16 февраля, на арене «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо». Победу в московском дерби одержали подопечные Алексея Заварухина – 2:1.
На 14-й минуте счёт открыл Роман Любимов. Бело-голубые отыгрались в концовке встречи, когда на 58-й минуте отличился Максим Джиошвили с передачи Ильи Каблукова. Тем не менее, хозяева вернули себе преимущество. Уже через 25 секунд поразил ворота динамовцев Илья Талалуев. В обеих голевых атаках красно-белых принял участие Андрей Локтионов.
Московское «Динамо» с 82 очками осталось на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (62) закрепился на девятой строчке. У минского «Динамо», идущего восьмым, на три очка больше, однако команда Заварухина имеет игру в запасе.