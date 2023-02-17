В «Рейнджерс» рассказали, что хотят получить от обмена россиянина Кравцова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" определился, что хочет получить за российского форварда Виталия Кравцова, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс со ссылкой на генерального менеджера "Рейнджерс" Криса Друри.
Отмечается, что клуб из Нью-Йорка может обменять россиянина на второй пик драфта.
Ранее сообщалось, что Кравцов подал запрос на обмен из "Рейнджерс". В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Кравцов принял участие в 28 матчах, в которых он забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.
Прошлый сезон нападающий провел в челябинском "Тракторе", воспитанником которого он является. Сезон-2020/2021 Кравцов также провел в "Рейнджерс", забросив два шайбы и сделав четыре ассиста в 20 встречах. Отмечалось, что переезд россиянина в "Трактор" на один сезон являлся своеобразной арендой. "Рейнджерс" располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 72 очка в 54 матчах.