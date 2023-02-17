В «Рейнджерс» рассказали, что хотят получить от обмена россиянина Кравцова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" определился, что хочет получить за российского форварда Виталия Кравцова, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс со ссылкой на генерального менеджера "Рейнджерс" Криса Друри.

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Отмечается, что клуб из Нью-Йорка может обменять россиянина на второй пик драфта.

Ранее сообщалось, что Кравцов подал запрос на обмен из "Рейнджерс". В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Кравцов принял участие в 28 матчах, в которых он забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.