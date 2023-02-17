Скрынник отказался верить обещаниям Баха по допуску россиян

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник не верит в искренность заявлений Международного олимпийского комитета (МОК) и его главы Томаса Баха о возвращении россиян на международные турниры. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу.
"Мы ведем работу над возвращением сборных на международную арену. Мы никогда не прекращали работу в этом направлении. Я не очень верю в искренность заявлений МОК и Томаса Баха. В любом случае, мы всегда готовы вернуться на мировые соревнования", - сказал Скрынник.
25 января МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от россиян осуждать СВО.