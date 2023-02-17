Скрынник отказался верить обещаниям Баха по допуску россиян

"Мы ведем работу над возвращением сборных на международную арену. Мы никогда не прекращали работу в этом направлении. Я не очень верю в искренность заявлений МОК и Томаса Баха. В любом случае, мы всегда готовы вернуться на мировые соревнования", - сказал Скрынник.