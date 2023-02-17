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1 час назад

Скрынник не верит заявлениям МОК о допуске россиян на международные соревнования

ТАСС

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник не верит в искренность заявлений Международного олимпийского комитета (МОК) и его главы Томаса Баха о возвращении россиян на международные турниры. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу.

Скрынник отказался верить обещаниям Баха по допуску россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы ведем работу над возвращением сборных на международную арену. Мы никогда не прекращали работу в этом направлении. Я не очень верю в искренность заявлений МОК и Томаса Баха. В любом случае, мы всегда готовы вернуться на мировые соревнования", - сказал Скрынник.

25 января МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от россиян осуждать СВО.

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