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29 минут назад

Капризов помог «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Мир24иещё 7

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли соперников из «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает «МИР 24», игра в Сент-Поле завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 2:2).

Капризов помог «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самым результативным игроком матча стал российский нападающий Кирилл Капризов, оформивший дубль на 22-й и 42-й минутах. Еще по голу забили Брэндон Дюхайм (21) и Райан Хартман (60). У гостей отличились Томас Новак (38), Роман Йоси (56) и Нино Нидеррайтер (60).

Капризов, чьи голы в этом матче стали 32-й и 33-й шайбами в нынешнем чемпионате, вышел на первое место в списке российских снайперов текущего сезона НХЛ, обойдя Александра Овечкина (32 шайбы).

«Миннесота» с 65 очками, заработанными в 56 матчах, находится на четвертой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона. У «Нэшвилла» 58 очков после 54 игр и пятое место. Следующим поединком «дикарей» станет матч с «Лос-Анджелес Кингз», а «хищники» сыграют дома против «Ванкувер Кэнакс».

Ранее «Миннесота» проиграла «Флориде» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок завершился в серии послематчевых буллитов во счетом 1:2.

Хоккей,Роман Йоси,Райан Хартман,Нино Нидеррайтер,Кирилл Капризов,Александр Овечкин,
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