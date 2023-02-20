Капризов помог «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли соперников из «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает «МИР 24», игра в Сент-Поле завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 2:2).

Самым результативным игроком матча стал российский нападающий Кирилл Капризов, оформивший дубль на 22-й и 42-й минутах. Еще по голу забили Брэндон Дюхайм (21) и Райан Хартман (60). У гостей отличились Томас Новак (38), Роман Йоси (56) и Нино Нидеррайтер (60).

Капризов, чьи голы в этом матче стали 32-й и 33-й шайбами в нынешнем чемпионате, вышел на первое место в списке российских снайперов текущего сезона НХЛ, обойдя Александра Овечкина (32 шайбы).

«Миннесота» с 65 очками, заработанными в 56 матчах, находится на четвертой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона. У «Нэшвилла» 58 очков после 54 игр и пятое место. Следующим поединком «дикарей» станет матч с «Лос-Анджелес Кингз», а «хищники» сыграют дома против «Ванкувер Кэнакс».