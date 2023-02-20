Капризов обогнал Овечкина по голам за последние три сезона в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилла» отметился дублем. Они голы тали для него 32-м и 33-м в текущем сезоне. Всего за последние три сезона Капризов забросил в лиге 107 шайб (с учетом голов в игре против «Предаторз»). В результате этого нападающий вышел на единоличное третье место по количеству шайб, заброшенных за последние три сезона.

Фото: газета.ру газета.ру

На одну шайбу меньше у форварда и капитана »Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (106 шайб).

Всего в текущем сезоне российский нападающий провел за «Миннесоту» 56 матчей, отметившись 33 заброшенными шайбами и сделав 33 результативные передачи. В этом сезоне Капризов преодолел отметку в 100 голов в НХЛ. В начале февраля он принял участие в Матче звезд НХЛ.

Капризов стал игроком «Миннесоты» в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком.