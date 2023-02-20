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1 час назад

Капризов обогнал Овечкина по голам за последние три сезона в НХЛ

Газета.Ruиещё 12

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилла» отметился дублем. Они голы тали для него 32-м и 33-м в текущем сезоне. Всего за последние три сезона Капризов забросил в лиге 107 шайб (с учетом голов в игре против «Предаторз»). В результате этого нападающий вышел на единоличное третье место по количеству шайб, заброшенных за последние три сезона.

Капризов обогнал Овечкина по голам за последние три сезона в НХЛ
Фото: газета.ругазета.ру

На одну шайбу меньше у форварда и капитана »Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (106 шайб).

Всего в текущем сезоне российский нападающий провел за «Миннесоту» 56 матчей, отметившись 33 заброшенными шайбами и сделав 33 результативные передачи. В этом сезоне Капризов преодолел отметку в 100 голов в НХЛ. В начале февраля он принял участие в Матче звезд НХЛ.

Капризов стал игроком «Миннесоты» в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком.

В текущем сезоне на счету 37-летнего Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах.

Хоккей,Кирилл Капризов,
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