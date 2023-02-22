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1 час назад

Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона»

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Без капитана столичный клуб проиграл четыре матча.

Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в расположение команды после отъезда в Россию, сообщает журналист Том Гулитти.

По информации источника, 37-летний форвард прибыл на базу клуба 22 февраля. Ожидается, что хоккеист примет участие в вечерней тренировке команды.

Овечкин покинул США на прошлой неделе в связи со смертью отца. Без своего капитана «Вашингтон» проиграл все четыре матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и опустился на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующую встречу «Кэпиталз» проведут на домашней арене в ночь на 24 февраля по мск с «Анахайм Дакс».

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 54 матча, в которых набрал 54 (32 гола + 22 передачи) очка.

Хоккей,Том Гулитти,Александр Овечкин,
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