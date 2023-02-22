Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона»

Без капитана столичный клуб проиграл четыре матча.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в расположение команды после отъезда в Россию, сообщает журналист Том Гулитти.
По информации источника, 37-летний форвард прибыл на базу клуба 22 февраля. Ожидается, что хоккеист примет участие в вечерней тренировке команды.
Овечкин покинул США на прошлой неделе в связи со смертью отца. Без своего капитана «Вашингтон» проиграл все четыре матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и опустился на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Следующую встречу «Кэпиталз» проведут на домашней арене в ночь на 24 февраля по мск с «Анахайм Дакс».
В нынешнем сезоне Овечкин провёл 54 матча, в которых набрал 54 (32 гола + 22 передачи) очка.