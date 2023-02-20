В «Вашингтоне» ответили на вопрос о сроках возвращения Овечкина из России

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о сроках возвращения в стан команды российского нападающего Александра Овечкина.

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«Надеюсь, на этой неделе. Я с ним не общался, но посмотрим. Он разбирается с делами дома. Посмотрим, что будет дальше», — передает слова тренера «Кэпиталз» в своих соцсетях журналист Том Гулитти.

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

24 декабря россиянин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Россиянин пропустил последние три игры «Кэпиталз» из-за приезда в Россию. На днях скончался его отец, и он принял решение покинуть расположение клуба.