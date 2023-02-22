Никишин установил рекорд СКА по количеству передач в сезоне

После победы над «Куньлунем» 21-летний игрок обороны в 42-й раз в сезоне ассистировал партнёрам, на это достижение у него ушло 64 игры. Ранее лучшее достижение было на счету Кирилла Кольцова, который в сезоне-2011/2012 за 67 встреч в регулярном чемпионате и плей-офф сделал 41 голевую передачу.