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3 часа назад

Российский хоккеист Малкин принял участие в массовой драке в матче НХЛ

Елена Прошина

Во втором периоде матча между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз» между игроками завязалась массовая драка. В ней принял участие даже Евгений Малкин - нападающий «Питтсбурга». Об этом пишет «Чемпионат».

Малкин принял участие в массовой драке в матче НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча проходила Питтсбурге. После второго периода, когда счет был 2:1 в пользу хозяев, на льду произошла драка между хоккеистами обеих команд. В результате инцидента с площадки удалили всех игроков, находящихся на льду в тот момент, десять человек, в том числе и Малкина. Хоккеисты получили штрафы, самые большие из которых были у Джейсона Цукера и Росса Джонстона: 2+2+10.

В итоге матч выиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со результатом 4:2.

Напомним, в турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» и «Айлендерс» занимают 8 и 9 места соответственно. В 60 матчах «Нью-Йорк Айлендерс» заработал 65 очков, благодаря чему занимает 4 место в таблице Столичного дивизиона. «Питтсбург» с 63 очками за 56 матчей находится на 5 месте.

Хоккей,Джейсон Цукер,Евгений Малкин,
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