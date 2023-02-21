Малкин принял участие в массовой драке в матче НХЛ

Во втором периоде матча между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз» между игроками завязалась массовая драка. В ней принял участие даже Евгений Малкин - нападающий «Питтсбурга». Об этом пишет «Чемпионат».

Встреча проходила Питтсбурге. После второго периода, когда счет был 2:1 в пользу хозяев, на льду произошла драка между хоккеистами обеих команд. В результате инцидента с площадки удалили всех игроков, находящихся на льду в тот момент, десять человек, в том числе и Малкина. Хоккеисты получили штрафы, самые большие из которых были у Джейсона Цукера и Росса Джонстона: 2+2+10.