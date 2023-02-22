Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
30 минут назад

Дубль Голубева помог «Сибири» одержать домашнюю победу над «Барысом»

Чемпионат.comиещё 3

В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала на своём льду астанинский «Барыс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

Дубль Голубева помог «Сибири» одержать домашнюю победу над «Барысом»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Денис Голубев с передачи Ильи Пастухова. На 17-й минуте периода преимущество хозяев удвоил Тревор Мёрфи с передач Валентина Пьянова и Егора Аланова. Через 35 секунд счёт 3:0 сделал Денис Голубев с передачи Дмитрия Овчинникова.

На 10-й минуте второго периода размочил счёт Никита Михайлис с передач Адиля Бекетаева и Александра Борисевича. За 15 секунд до конца второго периода сократил отставание до минимума Егор Петухов.

На 14-й минуте третьего периода четвёртую шайбу сибиряков в матче забросил Владимир Бутузов с передач Александра Шарова и Михала Чайковски.

Хоккей,Адиль Бекетаев,Егор Петухов,Тревор Мерфи,Никита Михайлис,Владимир Бутузов,Денис Голубев,Дмитрий Овчинников,Валентин Пьянов,Александр Шаров,Фонбет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий