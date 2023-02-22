Дубль Голубева помог «Сибири» одержать домашнюю победу над «Барысом»

В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала на своём льду астанинский «Барыс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

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На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Денис Голубев с передачи Ильи Пастухова. На 17-й минуте периода преимущество хозяев удвоил Тревор Мёрфи с передач Валентина Пьянова и Егора Аланова. Через 35 секунд счёт 3:0 сделал Денис Голубев с передачи Дмитрия Овчинникова.

На 10-й минуте второго периода размочил счёт Никита Михайлис с передач Адиля Бекетаева и Александра Борисевича. За 15 секунд до конца второго периода сократил отставание до минимума Егор Петухов.