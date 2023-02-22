Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

"Вашингтон" без Овечкина потерпел пятое поражение в чемпионате НХЛ подряд

Газета.Ruиещё 2

В США в ночь на 22 февраля по московскому времени состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду уступил "Детройт Ред Уингз".

"Вашингтон" без Овечкина потерпел пятое поражение в чемпионате НХЛ подряд
Фото: Brad Mills-USA TODAY Sports/ReutersBrad Mills-USA TODAY Sports/Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Детройта" голами отметились Роберт Хег и Пиус Зутер (дважды). У "столичных" единственную шайбу забросил Том Уилсон. Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов нанес два броска в створ ворот и провел один силовой прием. Его одноклубник Дмитрий Орлов один раз попал в створ ворот и применил три хита. Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин из-за смерти отца пропустил последние четырые матча команды в НХЛ.

Без россиянина клуб дважды проиграл "Каролине Харрикейнз" и по одному разу — "Флориде Пантерз" и "Детройту". Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о желании взять интервью у Александра Овечкина.

Хоккей,Роберт Хег,Пиус Зутер,Каролина Харрикейнз,Евгения Медведева,Том Уилсон,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий