"Вашингтон" без Овечкина потерпел пятое поражение в чемпионате НХЛ подряд

В США в ночь на 22 февраля по московскому времени состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду уступил "Детройт Ред Уингз".

Фото: Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Детройта" голами отметились Роберт Хег и Пиус Зутер (дважды). У "столичных" единственную шайбу забросил Том Уилсон. Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов нанес два броска в створ ворот и провел один силовой прием. Его одноклубник Дмитрий Орлов один раз попал в створ ворот и применил три хита. Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин из-за смерти отца пропустил последние четырые матча команды в НХЛ.

Без россиянина клуб дважды проиграл "Каролине Харрикейнз" и по одному разу — "Флориде Пантерз" и "Детройту". Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.