В ночь на 22 февраля по московскому времени «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду разгромила «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:1.

В начале третьего периода при счете 5:0 российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев подрался с американским нападающим «Анахайма» Максом Джонсом. Сергачев нанес оппоненту несколько ударов по корпусу, после чего тот повалил Сергачева на лед.

Оба хоккеиста были наказаны пятью минутами штрафа за драку. По итогам матча Сергачев отметился одной результативной передачей.

«Тампа» набрала 75 очков и идет на пятом месте в Восточной конференции. «Анахайм» с 41 баллом идет последним в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников cтал четвертым игроком в иcтории клуба, кому удалоcь заброcить 20+ шайб в четырех cезонах за клуб до доcтижения 23-летнего возраcта.