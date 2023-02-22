ЦСКА разгромил "Спартак" со счетом 7:1 в матче КХЛ

ЦСКА одержал третью победу над "Спартаком" в четырех матчах текущего регулярного чемпионата. Армейцы набрали 92 очка после 66 игр и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-синие 24 февраля примут московское "Динамо" .

"Спартак" с 64 очками после 67 матчей располагается на девятой строчке в Западной конференции. Восьмое место, дающие право сыграть в плей-офф, занимает минское "Динамо" с 66 очками. Обеим командам осталось провести по одному матчу. "Спартак" выйдет в плей-офф только в случае победы над московским "Динамо" и поражения "Динамо" из Минска от подмосковного "Витязя" в основное время.