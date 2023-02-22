ЦСКА разгромил "Спартак" со счетом 7:1 в матче КХЛ

Московский ЦСКА обыграл столичный "Спартак" со счетом 7:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на арене "Мегаспорт".
В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (7-я, 42-я минуты), Фредрик Классон (28), Никита Нестеров (29), Михаил Григоренко (40), Андрей Светлаков (50) и Павел Карнаухов (52), у проигравших отличился Роман Старченко (50). Две из семи шайб красно-белые пропустили, играя в большинстве.
ЦСКА одержал третью победу над "Спартаком" в четырех матчах текущего регулярного чемпионата. Армейцы набрали 92 очка после 66 игр и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-синие 24 февраля примут московское "Динамо".
"Спартак" с 64 очками после 67 матчей располагается на девятой строчке в Западной конференции. Восьмое место, дающие право сыграть в плей-офф, занимает минское "Динамо" с 66 очками. Обеим командам осталось провести по одному матчу. "Спартак" выйдет в плей-офф только в случае победы над московским "Динамо" и поражения "Динамо" из Минска от подмосковного "Витязя" в основное время.
Встреча между московскими "Динамо" и "Спартаком" пройдет 26 февраля на домашней арене бело-голубых. Игра "Витязя" и минского "Динамо" состоится 25 февраля в Балашихе.