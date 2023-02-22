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1 час назад

Овечкин рассказал о своем состоянии после возвращения из Москвы

Елена Прошина

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что чувствует себя хорошо после возвращения в команду из Москвы, но ему еще нужно восстановить форму. Его слова приводит журналистка Сэмми Сильбер, передает «Матч ТВ».

Овечкин рассказал о своем состоянии после возвращения из Москвы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что Овечкин сказал ему, что чувствует себя хорошо, но все еще «набирает тонус». По словам Сильбера, скоро к нападающему приедут его мама и брат.

Состояние хоккеиста также подтвердил тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, заявив, что Овечкин находится в хорошем настроении.

Сильбер считает, что то, что Овечкин «сразу вернулся к работе является хорошим знаком». Она отметила, что во время пребывания в Москве хоккеист провел одну тренировку на льду.

Напомним, что Овечкин приехал в Россию на прошлой неделе. Причиной стала госпитализация его отца. Позже, 15 февраля, он скончался на 72-м году жизни.

Хоккей,Питер Лавиолетт,Александр Овечкин,
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