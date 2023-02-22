Овечкин рассказал о своем состоянии после возвращения из Москвы

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что чувствует себя хорошо после возвращения в команду из Москвы, но ему еще нужно восстановить форму. Его слова приводит журналистка Сэмми Сильбер, передает «Матч ТВ».

Он отметил, что Овечкин сказал ему, что чувствует себя хорошо, но все еще «набирает тонус». По словам Сильбера, скоро к нападающему приедут его мама и брат.

Состояние хоккеиста также подтвердил тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, заявив, что Овечкин находится в хорошем настроении.

Сильбер считает, что то, что Овечкин «сразу вернулся к работе является хорошим знаком». Она отметила, что во время пребывания в Москве хоккеист провел одну тренировку на льду.