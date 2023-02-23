Овечкин в четверг проведет первый матч в НХЛ после возвращения из Москвы

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».
Об этом сообщил главный тренер клуба Питер Лавиолетт.
— Овечкин сыграет сегодня вечером, — приводит слова специалиста журналист Том Гулитти.
На прошлой неделе Овечкин приехал в Москву после того, как его отец Михаил был госпитализирован. Овечкина старшего не стало 15 февраля, он скончался на 72 м году жизни после продолжительной болезни. 22 февраля хоккеист вернулся в США.
Матч «Вашингтон» — «Анахайм» начнется в 3:00 по московскому времени в ночь с 23 на 24 февраля.