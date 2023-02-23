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54 минуты назад

Овечкин в четверг проведет первый матч в НХЛ после возвращения из Москвы

Матч ТВиещё 4

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».

Овечкин в четверг проведет первый матч в НХЛ после возвращения из Москвы
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Об этом сообщил главный тренер клуба Питер Лавиолетт.

— Овечкин сыграет сегодня вечером, — приводит слова специалиста журналист Том Гулитти.

На прошлой неделе Овечкин приехал в Москву после того, как его отец Михаил был госпитализирован. Овечкина старшего не стало 15 февраля, он скончался на 72 м году жизни после продолжительной болезни. 22 февраля хоккеист вернулся в США.

Матч «Вашингтон» — «Анахайм» начнется в 3:00 по московскому времени в ночь с 23 на 24 февраля.

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