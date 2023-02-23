"Оттава" обменяла российского хоккеиста Зайцева в "Чикаго"

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никита Зайцев обменян в "Чикаго Блэкхоукс", сообщает официальный сайт НХЛ. Помимо игрока, "Чикаго" также досталось право выбора во втором раунде драфта 2023 года и в четвертом - в 2026 году.

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости» Григорий Сысоев/РИА «Новости»

"Мы рады предоставить Никите новый старт. Он - настоящий профессионал, хороший товарищ по команде и стал ее скрытым лидером за время, проведенное в клубе. Мы желаем ему всего наилучшего в следующей главе его карьеры", - заявил генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион. В нынешнем сезоне 31-летний Зайцев провел 28 матчей, в которых отдал пять голевых передач. Зайцев - двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Он выступал в России за "Крылья Советов", "Сибирь" и московский ЦСКА.