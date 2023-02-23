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3 часа назад

"Оттава" обменяла российского хоккеиста Зайцева в "Чикаго"

Газета.Ruиещё 3

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никита Зайцев обменян в "Чикаго Блэкхоукс", сообщает официальный сайт НХЛ. Помимо игрока, "Чикаго" также досталось право выбора во втором раунде драфта 2023 года и в четвертом - в 2026 году.

"Оттава" обменяла российского хоккеиста Зайцева в "Чикаго"
Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»Григорий Сысоев/РИА «Новости»

"Мы рады предоставить Никите новый старт. Он - настоящий профессионал, хороший товарищ по команде и стал ее скрытым лидером за время, проведенное в клубе. Мы желаем ему всего наилучшего в следующей главе его карьеры", - заявил генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион. В нынешнем сезоне 31-летний Зайцев провел 28 матчей, в которых отдал пять голевых передач. Зайцев - двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Он выступал в России за "Крылья Советов", "Сибирь" и московский ЦСКА.

В мае 2016 года он подписал контракт новичка с "Торонто", который в 2019-м году продлил уже на семь лет на сумму $31,5 млн. Летом того же года "Торонто" обменял его в "Оттаву", договор с которой был рассчитан до конца сезона-2023/24. Ранее бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов заявил, что нападающий красно-белых Квинси Промес, судя по первому четвертьфинальному матчу Кубка России с "Локомотивом" (1:0), пока не набрал оптимальную форму.

Хоккей,Пьер Дорион,Никита Зайцев,Андрей Тихонов,Крылья Советов,Спартак,
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