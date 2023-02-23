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28 минут назад

Овечкин впервые публично прокомментировал смерть отца

Lenta.ru

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин впервые публично прокомментировал смерть отца Михаила. Его слова приводит Washington Hockey Now.

Овечкин впервые публично прокомментировал смерть отца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он отдал мне все. Все свое здоровье, все свое время. Даже когда он не понимал людей, он всегда пытался что-то спросить. Людям, которые знают его, будет не хватать его улыбки. Им будет не хватать его энергии», — заявил хоккеист. Он назвал лучшим моментом в жизни вручение отцу Кубка Стэнли.

Овечкин сообщил о смерти отца 15 февраля. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и попросил не беспокоить его семью в тяжелый для нее период.

10 января отец спортсмена был госпитализирован с обострением расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у 71-летнего мужчины обнаружили злокачественное новообразование.

Хоккей,Александр Овечкин,
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