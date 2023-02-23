Овечкин впервые публично прокомментировал смерть отца

«Он отдал мне все. Все свое здоровье, все свое время. Даже когда он не понимал людей, он всегда пытался что-то спросить. Людям, которые знают его, будет не хватать его улыбки. Им будет не хватать его энергии», — заявил хоккеист. Он назвал лучшим моментом в жизни вручение отцу Кубка Стэнли.