Определилась первая пара плей-офф КХЛ сезона-2022/2023

Скоро станет ясен и последний участник от Востока.
Сегодня, 24 февраля, стала известна первая пара плей-офф КХЛ сезона-2022/2023. В первом раунде Кубка Гагарина «Торпедо» сойдётся с московским «Динамо». Серия стартует в Нижнем Новгороде 2 марта.
Напомним, команда Игоря Ларионова занимает четвёртое место на Западе с 90 очками. Несколькими часами ранее торпедовцы уступили «Авангарду» в Казани (3:4 ОТ). Бело-голубые свой матч с ЦСКА проводят в эти минуты на арене армейцев, идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «Динамо».
Подчеркнём, что «Торпедо» в прошлом сезоне не сумело пробиться в плей-офф. С 2009 года нижегородцы успешно преодолевали регулярку десять раз. Наивысшее достижение – четвертьфинал Конференции. «Динамо» дважды подряд (2011/2012, 2012/2013) выигрывало Кубок Гагарина.