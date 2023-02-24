Определилась первая пара плей-офф КХЛ сезона-2022/2023

Скоро станет ясен и последний участник от Востока.

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Сегодня, 24 февраля, стала известна первая пара плей-офф КХЛ сезона-2022/2023. В первом раунде Кубка Гагарина «Торпедо» сойдётся с московским «Динамо». Серия стартует в Нижнем Новгороде 2 марта.

Напомним, команда Игоря Ларионова занимает четвёртое место на Западе с 90 очками. Несколькими часами ранее торпедовцы уступили «Авангарду» в Казани (3:4 ОТ). Бело-голубые свой матч с ЦСКА проводят в эти минуты на арене армейцев, идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «Динамо».