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Российский хоккеист Любушкин установил новое клубное достижение "Баффало"

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз» Илья Любушкин установил новое клубное достижение.

Российский хоккеист установил новое клубное достижение "Баффало"
© Газета.Ru

В ночь на 24 февраля команда Любушкина обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ). В этом матче 28-летний россиянин в овертайме забросил шайбу в меньшинстве.

Таким образом, как сообщает пресс-служба НХЛ, Любушкин стал первым хоккеистом в истории «Баффало», который смог забросить шайбу в меньшинстве в овертайме регулярного чемпионата НХЛ. Также для Любушкина этот гол стал первым за «Сэйбрз».

До этого единственным игроком, забросившим шайбу в меньшинстве за всю историю команды, был американский нападающий Джейсон Поминвилл. Он сделал это 13 мая 2006 года в полуфинальном матче Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ).

«Баффало» набрал 62 очка и идет на 11-м месте в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» впервые за 20 лет проиграл шесть матчей подряд.

Последний раз команда российского форварда Александра Овечкина проигрывала шесть раз подряд в октябре 2003 года.

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