В Чехии раскритиковали местного хоккеиста за игру в форме милитари на матче КХЛ

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик раскритиковал нападающего петербургского СКА Дмитрия Яшкина за игру в форме милитари на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи». Его слова приводит Sport.cz.

«Мы расходимся во мнениях по вопросу морали с ребятами, которые подписали контракты в России. Такой человек не может представлять нашу страну», — заявил Гадамчик.

Он обратил внимание на то, что Яшкин также имеет российское гражданство и определился со своим выбором. По мнению главы федерации, он сам несет ответственность за свои действия.

25 августа Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. Яшкин назвал решение неприятным.