Данис Зарипов провел последний в карьере матч

В пятницу в Казани прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный "Ак Барс" встречался с магнитогорским "Металлургом". В этой встрече свой последний матч в карьере проводил нападающий хозяев Данис Зарипов.

Магнитогорцы явно испортили этот вечер казанским любителям хоккея, победив со счетом 6:3. В составе победителей хет-трик на счету Никиты Коростелева . По разу отличились Брендэн Лайпсик, Павел Акользин и Данила Юров. В составе "Ак Барса" шайбы забросили Кирилл Панюков , Дмитрий Юдин и Кирилл Петров .

Для Зарипова этот матч стал 1326-м в чемпионатах страны, в которых он набрал 978 очков (431 шайба и 547 голевых передач). Он шесть раз становился чемпионом России, единственным в истории КХЛ пять раз завоевывал Кубок Гагарина. В составе сборной России трижды становился чемпионом мира.