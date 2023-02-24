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1 час назад

Хоккеист Данис Зарипов провел последний в карьере матч

Российская Газетаиещё 15

Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов провел завершил карьеру в матче против "Металлурга".

Данис Зарипов провел последний в карьере матч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу в Казани прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный "Ак Барс" встречался с магнитогорским "Металлургом". В этой встрече свой последний матч в карьере проводил нападающий хозяев Данис Зарипов.

Магнитогорцы явно испортили этот вечер казанским любителям хоккея, победив со счетом 6:3. В составе победителей хет-трик на счету Никиты Коростелева. По разу отличились Брендэн Лайпсик, Павел Акользин и Данила Юров. В составе "Ак Барса" шайбы забросили Кирилл Панюков, Дмитрий Юдин и Кирилл Петров.

Для Зарипова этот матч стал 1326-м в чемпионатах страны, в которых он набрал 978 очков (431 шайба и 547 голевых передач). Он шесть раз становился чемпионом России, единственным в истории КХЛ пять раз завоевывал Кубок Гагарина. В составе сборной России трижды становился чемпионом мира.

Хоккей,Павел Акользин,Никита Коростелев,Кирилл Панюков,Данис Зарипов,Дмитрий Юдин,Кирилл Петров,СБОРНАЯ РОССИИ,Металлург,
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