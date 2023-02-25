Чибисов — о завершении карьеры Зарипова: Данис мог на площадке буквально всё

Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов после победы в матче «Ак Барсом» (6:3) прокомментировал завершение игровой карьеры нападающего казанского клуба Даниса Зарипова. Хоккеисты выступали вместе в составе магнитогорского клуба.

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«С Казанью играть всегда интересно. Хорошая, играющая команда с хорошей структурой. С ними всегда идёт игра кость в кость. Выходить на такие матчи очень интересно, когда травмы соперника, ты борешься, пытаешься что-то создать, и они тоже. Реализовали свои моменты. Забили, хорошо разрушали атаки Казани. Тут ничего сверхъестес

Как мне бой Фисенко? Миша – молодчик. Постоял за партнёра по команде. Такие вещи всегда мотивируют и приветствуются. Команда всегда чувствует, что мы все друг за друга.

Прощальный матч Зарипова? Знаю Даниса. Уходит эпоха, легенда российского хоккея. Завершает карьеру он, а грустно нам. Было чему поучиться у него. Раздевалка пустеет после ухода таких игроков. Данис мог на площадке буквально всё: техника есть, передачи тоже. Мог отдать, забить, обхитрить. Уникальный игрок. Какой Данис вне льда? Он всегда и пошутить мог, и подбодрить где-то. Разносторонний человек. Такие люди всегда заметны», – цитирует Чибисова Metaratings.ru.