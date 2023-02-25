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51 минуту назад

Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея России Третьяка

Газета.Ruиещё 2

Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея России (ФХР), депутата Госдумы Владислава Третьяка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт местного МИД.

Канада ввела санкции против Третьяка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новом пакете санкций оказались фамилии 129 физических лиц и 63 юридических лица из России. В их числе легендарный вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

Он много играл против канадцев в качестве вратаря сборной СССР и включен в зал хоккейной славы в Торонто. 70-летний экс-хоккеист является трехкратным олимпийским чемпионом, десятикратным чемпионом мира. Также он включен в символическую сборную столетия Международной федерации хоккея (IIHF).

Напомним, что Международная федерация хоккея приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХ) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее главный тренер хоккейного ЦСКА Сергей Федоров высказался о плотном графике в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), упомянув изоляцию от мирового спорта.

Хоккей,Сергей Федоров,Владислав Третьяк,Госдума,
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