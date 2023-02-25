Свечников достиг отметки в 260 очков в НХЛ

"Каролина" в ночь на субботу обыграла "Оттаву" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Брент Бёрнс (4-я минута), Сет Джарвис (7), Мартин Нечас (53) и Брэди Шей (57).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отдал две голевые передачи, в текущем сезоне НХЛ игрок набрал 51 очко (21 шайба + 30 голевых передач). Всего в регулярных чемпионатах на его счету 260 (110+150) очков в 340 матчах.

"Каролина" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, команда набрала 86 очков в 57 играх. "Оттава" идет на седьмом месте в Атлантическом дивизионе с 58 очками после 57 встреч. В следующем матче "Каролина" дома сыграет с "Анахаймом" 26 февраля, "Оттава" в этот же день на выезде встретится с "Монреалем".