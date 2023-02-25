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Форвард "Каролины" Свечников достиг отметки в 260 очков в НХЛ

"Каролина" в ночь на субботу обыграла "Оттаву" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Свечников достиг отметки в 260 очков в НХЛ
© globallookpress.com

Шайбы забросили Брент Бёрнс (4-я минута), Сет Джарвис (7), Мартин Нечас (53) и Брэди Шей (57).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отдал две голевые передачи, в текущем сезоне НХЛ игрок набрал 51 очко (21 шайба + 30 голевых передач). Всего в регулярных чемпионатах на его счету 260 (110+150) очков в 340 матчах.

"Каролина" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, команда набрала 86 очков в 57 играх. "Оттава" идет на седьмом месте в Атлантическом дивизионе с 58 очками после 57 встреч. В следующем матче "Каролина" дома сыграет с "Анахаймом" 26 февраля, "Оттава" в этот же день на выезде встретится с "Монреалем".

В других матчах игрового дня "Баффало" на выезде со счетом 3:1 обыграл "Флориду", голкипер проигравших Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35, "Лос-Анджелес" в гостях был сильнее "Нью-Йорк Айлендерс" (3:2), вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 26 бросков из 28. "Монреаль" одержал гостевую победу над "Филадельфией" (5:2), у проигравших одну из шайб забросил защитник Иван Проворов. "Торонто" на своем льду в овертайме победил "Миннесоту" (2:1), вратарь хозяев Илья Самсонов одержал 21-ю победу в сезоне, отразив 24 броска из 25. "Виннипег" дома со счетом 1:5 уступил "Колорадо", нападающий гостей Валерий Ничушкин отдал одну голевую передачу его одноклубник вратарь Александр Георгиев сделал 26 сейвов.

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