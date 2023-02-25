Бабаев — о публикации зарплат хоккеистов КХЛ: народ должен быть готов к таким цифрам

«Я всегда положительно отношусь к тому, когда пишут о хоккее. Вне зависимости, что это вызывает — шок или позитив. Публикуют рейтинги зарплат — хорошо. Хотя считаю, что это должно быть преподнесено правильно. Народ тоже должен быть готов к таким цифрам, ведь не все понимают, что какой труд за ними стоит. Говорят: «Мы так же работаем», но это, конечно, не то же самое. Это тяжелый труд, связанный с потерей здоровья, и у спортсменов после окончания карьеры ничего нет за спиной, кроме того, что он

Вот опубликовали топ зарплат, а могли бы опубликовать и минимальные. У многих зарплаты средние или ниже среднего. В «Витязе» у меня игрок — Владислав Кара, который играет за 3,5 млн в год, но сколько голов он забил. Но это не говорит о том, что другим надо платить меньше. Это значит, что если даже ты пропустил год в КХЛ, не надо опускать руки, нужно проявить характер и убрать привычки, которые мешали хоккею. Публикация зарплат хороша тем, что дети, у которых есть талант, видят, что они смогут зарабатывать. Хотя это не оправдывает то, что родители дерутся на трибунах и считают деньги, которые смогут в будущем получать семилетние игроки. Поэтому всегда палка о двух концах. Везде есть щекотливые ситуации, и чтобы понять это, надо быть в них погруженными.