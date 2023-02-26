Овечкин забросил 33-ю шайбу в сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз». «Баффало» ведет со счетом 6:4. Закончился второй период.

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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Эта шайба стала для капитана столичной команды 33-й в текущем сезоне.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Овечкин ранее получил небольшой отпуск от клуба и 14 февраля вылетел из США в Москву. Позже он сообщил о смерти своего отца, скончавшегося на 72-м году жизни. 37-летний хоккеист вернулся на базу «Вашингтона» 22 февраля.