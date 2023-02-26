Журналист: без Капризова "Миннесота" станет одной из худших команд

«Кирилл значит для клуба буквально все. Убери его из состава – и я гарантирую, что «Миннесота» окажется одной из худших команд чемпионата», — сказал Руссо.

Всего в текущем сезоне российский нападающий провел за «Миннесоту» 57 матчей, в которых отметился 34 заброшенными шайбами и 34 результативными передачами. В этом сезоне Капризов преодолел отметку в 100 голов в НХЛ. В начале февраля он принял участие в Матче звезд НХЛ.