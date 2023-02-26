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45 минут назад

Американский журналист Руссо: без Капризова "Миннесота" станет одной из худших команд

Газета.Ru

Американский журналист Майкл Руссо оценил вклад Кирилла Капризова в игру клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота», передает The Athletic.

Журналист: без Капризова "Миннесота" станет одной из худших команд
Фото: USA TODAY Sports/ReutersUSA TODAY Sports/Reuters

«Кирилл значит для клуба буквально все. Убери его из состава – и я гарантирую, что «Миннесота» окажется одной из худших команд чемпионата», — сказал Руссо.

Всего в текущем сезоне российский нападающий провел за «Миннесоту» 57 матчей, в которых отметился 34 заброшенными шайбами и 34 результативными передачами. В этом сезоне Капризов преодолел отметку в 100 голов в НХЛ. В начале февраля он принял участие в Матче звезд НХЛ.

Капризов стал игроком «Миннесоты» в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком.

Хоккей,Майкл Руссо,Кирилл Капризов,
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