Ассистентский дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Калгари»

«Лавины» набрали приличный ход.
«Колорадо Эвеланш» одержал пятую победу подряд. Ранним утром 26 февраля «лавины» на льду родной для себя «Болл-Арены» в Денвере (штат Колорадо, США) разгромили «Калгари Флэймз» (4:1).
В составе победителей точными бросками отметились Натан Маккиннон, Алекс Ньюхук, Микко Рантанен и Денис Мальгин. У «огоньков» единственный точный бросок на счету Тайлера Тоффоли.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин минувшей ночью провёл на льду 18:23 и стал автором двух голевых передач. 27-летний россиянин завершил встречу с показателем полезности «+1».
Ворота «лавин» в этой встрече защищал Александр Георгиев. 27-летний россиянин отразил 28 бросков из 29 по своим владениям. В 40 матчах нынешнего сезона он одержал 24 победы, пропуская в среднем 2.67 шайбы при коэффициенте надёжности 91,9%.