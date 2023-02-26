Ассистентский дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Калгари»

«Лавины» набрали приличный ход.

Фото: Betassist Betassist

«Колорадо Эвеланш» одержал пятую победу подряд. Ранним утром 26 февраля «лавины» на льду родной для себя «Болл-Арены» в Денвере (штат Колорадо, США) разгромили «Калгари Флэймз» (4:1).

В составе победителей точными бросками отметились Натан Маккиннон, Алекс Ньюхук, Микко Рантанен и Денис Мальгин. У «огоньков» единственный точный бросок на счету Тайлера Тоффоли.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин минувшей ночью провёл на льду 18:23 и стал автором двух голевых передач. 27-летний россиянин завершил встречу с показателем полезности «+1».