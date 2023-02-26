Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
49 минут назад

Ассистентский дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Калгари»

Betassist

«Лавины» набрали приличный ход.

Ассистентский дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Калгари»
Фото: BetassistBetassist

«Колорадо Эвеланш» одержал пятую победу подряд. Ранним утром 26 февраля «лавины» на льду родной для себя «Болл-Арены» в Денвере (штат Колорадо, США) разгромили «Калгари Флэймз» (4:1).

В составе победителей точными бросками отметились Натан Маккиннон, Алекс Ньюхук, Микко Рантанен и Денис Мальгин. У «огоньков» единственный точный бросок на счету Тайлера Тоффоли.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин минувшей ночью провёл на льду 18:23 и стал автором двух голевых передач. 27-летний россиянин завершил встречу с показателем полезности «+1».

Ворота «лавин» в этой встрече защищал Александр Георгиев. 27-летний россиянин отразил 28 бросков из 29 по своим владениям. В 40 матчах нынешнего сезона он одержал 24 победы, пропуская в среднем 2.67 шайбы при коэффициенте надёжности 91,9%.

Хоккей,Денис Мальгин,Тайлер Тоффоли,Микко Рантанен,Натан Маккиннон,Александр Георгиев,Валерий Ничушкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий