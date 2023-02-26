Свечников установил личный рекорд по голам за один сезон в НХЛ

"Сан-Хосе" в воскресенье проиграл "Чикаго" в серии буллитов со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дэвид Гаст (3-я минута), Бретт Сини (6), Макс Доми (41), победный буллит реализовал Филипп Курашев. У проигравших отличились Ник Бонино (5), Евгений Свечников (11) и Эрик Карлссон (58). Российский нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов результативными действиями не отметился.

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Свечников забросил восьмую шайбу в регулярном чемпионате, на его счету также шесть голевых передач в 44 матчах нынешнего сезона. Форвард установил личный рекорд по количеству голов в одном сезоне, в прошлом сезоне он забил семь голов, выступая за "Виннипег". Тогда россиянин набрал 19 очков (7 шайб + 12 передач) по итогам 72 игр.

Перед началом матча прошла церемония вывода из обращения 12-го номера, под которым играл канадец Патрик Марло. Форвард был выбран "Сан-Хосе" на драфте 1997 года под общим вторым номером, он является рекордсменом "Сан-Хосе" по количеству проведенных матчей (1 607), голам (522) и набранным очкам (1 111). Канадец также является рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей (1 779). Марло стал первым игроком в истории "Сан-Хосе", чей номер был выведен из обращения.

"Сан-Хосе" занимает 7-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 48 очками после 60 матчей. "Чикаго" одержал пятую победу подряд, по итогам 58 игр команда набрала 47 очков и располагается на последней, 8-й строчке Центрального дивизиона. В следующем матче "Сан-Хосе" на своем площадке сыграет против "Монреаля" 1 марта. "Чикаго днем ранее встретится на выезде с "Анахаймом".