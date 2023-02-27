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30 минут назад

Экс-игрок сборной России Непряев рассказал, кого в молодости напоминал Овечкин в плане эмоций

Газета.Ru

Двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной России Иван Непряев высказался об страсти к хоккею российкого нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

Экс-игрок сборной России сравнил Овечкина с Радуловым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Овечкин в то время был в плане эмоций похож на Радулова, такой сгусток энергии на льду, у которого присутствует очень высокое голевое чутье и мастерство. Это была страсть к игре, которая заряжала и партнеров, давала дополнительную энергию", - передает слова Непряева "Чемпионат".

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 33 заброшенные шайбы и 24 результативные передачи в 57 матчах. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Овечкин забросил 813 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

24 декабря россиянин в матче против "Виннипега" оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. У Уэйна Гретцки 894 шайбы. Россиянин несколько игр "Кэпиталз" в феврале из-за приезда в Россию. 15 февраля скончался его отец, и он принял решение покинуть расположение клуба.

Ранее сообщалось, что нападающий "Тампы" Никита Кучеров в матче с "Питтсбургом" набрал 700-е очко в НХЛ.

Хоккей,Иван Непряев,Уэйн Гретцки,Никита Кучеров,СБОРНАЯ РОССИИ,
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