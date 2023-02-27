Экс-тренер «Ак Барса»: у Казани минимум анархии — дисциплина во всём

«Очень ровный чемпионат, везде борьба. На Западе более открытый, агрессивный хоккей. Восток, наоборот, более закрытый. Вспомним, что у «Металлурга» начались проблемы – они чуть перестроились. Зинэтула Билялетдинов взял «Ак Барс»: дисциплинированно играют, и цифры сразу поползли вверх. Говорят, что они играют в скучный хоккей. Да не скучный он, где-то, возможно, даже правильный. Потому что играют на результат. Билялетдинову нужен был результат – он его добился. Они выиграли Восточную конференцию – и «Ак Барс» находится там, где

Кто станет обладателем Кубка Гагарина? «Ак Барс». У Билялетдинова есть своя система игры – он в неё верит и играет по ней. Она приносит ему результат – это важно. Я считаю, что она никакая не старая, а дисциплинированная. Очень мало авантюры, но это тренерская идея и решение. Нужно донести до игроков свои требования и сделать так, чтобы они выполнялись, а это очень сложно. «Ак Барс» прибавил во всём, особенно – в коэффициенте пропущенных шайб. Они очень мало пропускают. В этом успех команды.