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1 час назад

Экс-тренер «Ак Барса»: у Казани минимум анархии — дисциплина во всём

Чемпионат.comиещё 1

Бывший тренер ЦСКА, «Локомотива» и «Ак Барсе» Игорь Горбенко прокомментировал предстоящий розыгрыш Кубка Гагарина.

Экс-тренер «Ак Барса»: у Казани минимум анархии — дисциплина во всём
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Очень ровный чемпионат, везде борьба. На Западе более открытый, агрессивный хоккей. Восток, наоборот, более закрытый. Вспомним, что у «Металлурга» начались проблемы – они чуть перестроились. Зинэтула Билялетдинов взял «Ак Барс»: дисциплинированно играют, и цифры сразу поползли вверх. Говорят, что они играют в скучный хоккей. Да не скучный он, где-то, возможно, даже правильный. Потому что играют на результат. Билялетдинову нужен был результат – он его добился. Они выиграли Восточную конференцию – и «Ак Барс» находится там, где

Кто станет обладателем Кубка Гагарина? «Ак Барс». У Билялетдинова есть своя система игры – он в неё верит и играет по ней. Она приносит ему результат – это важно. Я считаю, что она никакая не старая, а дисциплинированная. Очень мало авантюры, но это тренерская идея и решение. Нужно донести до игроков свои требования и сделать так, чтобы они выполнялись, а это очень сложно. «Ак Барс» прибавил во всём, особенно – в коэффициенте пропущенных шайб. Они очень мало пропускают. В этом успех команды.

В чём преимущество «Ак Барса»? Во-первых, тренер, который уже выигрывал Кубок. Во-вторых, хоккеисты, которые шли за Кубками. В-третьих, системность Билялетдинова в этом сезоне сработает с исполнителями, которые у него сейчас имеются. Оборона у «Ак Барса» отличная. Минимум анархии – дисциплина во всём. Удалений меньше, контратак меньше – это ключевые факторы в плей-офф», — приводит слова Горбенко Metaratings.ru.

В первом раунде «Ак Барс» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 1, 3, 5, 7, и, если потребуется 9, 11, 13 марта.

Хоккей,Игорь Горбенко,Зинэтула Билялетдинов,Металлург,
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