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1 час назад

Стала известна ожидаемая компенсация «Чикаго» от «Рейнджерс» за обмен Кейна

Чемпионат.comиещё 2

«Чикаго Блэкхоукс» за форварда Патрика Кейна получат от «Нью-Йорк Рейнджерс» выбор во втором и четвёртом раунде на драфте НХЛ — 2023, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».

Стала известна ожидаемая компенсация «Чикаго» от «Рейнджерс» за обмен Кейна
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщает журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере» выбор во втором раунде может быть улучшен до первого раунда, если «Рейнджерс» выйдут в финал, либо выиграют Кубок Стэнли.

Ранее стало известно, что Кейн сможет сыграть за «синерубашечников» уже в ближайшем матче с «Филадельфией Флайерз». Игра начнётся в ночь на 2 марта в 3:30 мск.

Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона НХЛ набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккей,Патрик Кейн,
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