Свечников не смог доиграть матч с «Монреалем» из-за травмы

Россиянин получил травму по ходу второго периода в столкновении с защитником «Монреаля» Дэвидом Саваром. Свечников в борьбе за шайбу ударился головой о плечо соперника. Нападающий покинул площадку и не смог продолжить матч. Главный тренер «Шаркс» Дэвид Куинн в послематчевом интервью не смог дать подробности ни о характере травмы, ни о сроках, на которые выбыл Свечников.