Защитник "Бостона" Орлов забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

Продолжается встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Бостон Брюинз" и "Баффало Сэйбрз". Матч проходит на стадионе Ти Ди Гарден" в Бостоне. Идет второй период.

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"Бостон" лидирует со счетом 2:0. На 13-й минуте второго периода российский защитник Дмитрий Орлов реализовал большинство. Этот гол стал для россиянина первым в составе новой команды.

За "Бостон" Орлов уже успел забросить три шайбы и сделать четыре результативные передачи за четыре игры. Напомним, что Орлов перешел в "Бостон" из "Вашингтон Кэпиталз" в результате обмена. Орлов выступал за "Кэпиталз" с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли.

Сообщалось, что игрок и клуб не смогли договориться о сроке нового контракта, в результате чего он был обменян в "Бостон". Сообщалось, что "Вашингтон Кэпиталз" предлагал Орлову новое соглашение сроком на три года, а тот в свою очередь хотел получить договор на шесть лет.