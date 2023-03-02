«Коламбус» обменял двукратного обладателя Кубка Стэнли Куика в «Вегас»

«Коламбус» обменял голкипера Джонатана Куика в «Вегас» на выбор в седьмом раунде драфта 2025 года и вратаря Майкла Хатчинсона, сообщает пресс служба «Блю Джэкетс».

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Ранее «Коламбус» получил права на 37 летнего Куика в результате обмена с «Лос Анджелесом», куда перешел российский защитник Владислав Гавриков.

При этом Куик не успел провести за новую команду ни одного матча. Летом у него истекает контракт с зарплатой в 5,8 миллиона долларов и он может получить статус неограниченно свободного агента.