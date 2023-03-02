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23 минуты назад

«Коламбус» обменял двукратного обладателя Кубка Стэнли Куика в «Вегас»

Матч ТВиещё 1

«Коламбус» обменял голкипера Джонатана Куика в «Вегас» на выбор в седьмом раунде драфта 2025 года и вратаря Майкла Хатчинсона, сообщает пресс служба «Блю Джэкетс».

«Коламбус» обменял двукратного обладателя Кубка Стэнли Куика в «Вегас»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее «Коламбус» получил права на 37 летнего Куика в результате обмена с «Лос Анджелесом», куда перешел российский защитник Владислав Гавриков.

При этом Куик не успел провести за новую команду ни одного матча. Летом у него истекает контракт с зарплатой в 5,8 миллиона долларов и он может получить статус неограниченно свободного агента.

Голкипер является серебряным призером Олимпийских игр 2010 в Ванкувере, а также два раза выигрывал Кубок Стэнли (2012, 2014) вместе с «Лос Анджелесом», за который выступал с 2007 года.

Хоккей,Майкл Хатчинсон,Владислав Гавриков,Джонатан Куик,
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