Российский защитник «Коламбуса» Гавриков перешел в «Лос-Анджелес»

«Коламбус Блю Джекетс» обменял российского игрока обороны Владислава Гаврикова и вратаря Йонаса Корписало на голкипера «Лос-Анджелес Кингс» Джонатана Куика, а также первый и третий драфт-пики. Об этом сообщает TSN.

Владислав Гавриков является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019). Он перешел в «Коламбус» из петербургского СКА в 2019 года. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гавриков принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забросить три шайбы и сделать семь результативных передач. Его показатель полезности составляет »-7». Защитник является воспитанником ярославского «Локомотива».