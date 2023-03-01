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48 минут назад

Российский защитник «Коламбуса» Гавриков перешел в «Лос-Анджелес»

Газета.Ru

«Коламбус Блю Джекетс» обменял российского игрока обороны Владислава Гаврикова и вратаря Йонаса Корписало на голкипера «Лос-Анджелес Кингс» Джонатана Куика, а также первый и третий драфт-пики. Об этом сообщает TSN.

Российский защитник «Коламбуса» Гавриков перешел в «Лос-Анджелес»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Владислав Гавриков является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019). Он перешел в «Коламбус» из петербургского СКА в 2019 года. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гавриков принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забросить три шайбы и сделать семь результативных передач. Его показатель полезности составляет »-7». Защитник является воспитанником ярославского «Локомотива».

Ранее знаменитый хоккейный функционер Андрей Сафронов высказался о том, насколько Артемий Панарин мог повлиять на действия менеджмента «Нью-Йорк Рейнджерс», который выменял в последнее время сначала Владимира Тарасенко у «Сент-Луис Блюз», а затем и Патрика Кейна у «Чикаго Блэкхоукс».

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