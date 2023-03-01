Сафронов оценил важность погони Овечкина за рекордом Гретцки для «Вашингтона»

«Это неплохая задача, даже в рекламных целях. Это большой промоушен и очень серьезный плюс для «Вашингтона». Если игрок и лидер команды, который пришел в нее и провел там всю карьеру, установит рекорд по голам за всю историю лиги — это будет даже сильный менеджерский и PR-ход», — отметил Сафронов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».