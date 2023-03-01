Сафронов оценил важность погони Овечкина за рекордом Гретцки для «Вашингтона»

По мнению бывшего генерального директора московского «Динамо» и экс-генменеджера сборной России Андрея Сафронова, для «Вашингтон Кэпиталз» погоня его капитана Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах за всю историю Национальной хоккейной лиги является престижной.
«Это неплохая задача, даже в рекламных целях. Это большой промоушен и очень серьезный плюс для «Вашингтона». Если игрок и лидер команды, который пришел в нее и провел там всю карьеру, установит рекорд по голам за всю историю лиги — это будет даже сильный менеджерский и PR-ход», — отметил Сафронов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».
В текущем сезоне на счету Овечкина 33 заброшенных шайбы в 57 проведенных матчах. Всего за карьеру в НХЛ он забросил 813 шайб за 1331 матч. На счету Гретцки 894 гола за карьеру.
Ранее Сафронов высказался о том, насколько Артемий Панарин мог повлиять на действия менеджмента «Нью-Йорк Рейнджерс», который выменял в последнее время сначала Владимира Тарасенко у «Сент-Луис Блюз», а затем и Патрика Кейна у «Чикаго Блэкхоукс».