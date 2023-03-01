Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
56 минут назад

«Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Витязя» в первом матче серии плей-офф

Betassist

Сегодня, 1 марта, в Ярославле открылась серия первого раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Витязем». Хоккеисты под руководством Вячеслава Буцаева добились минимальной победы – 1:0 в овертайме.

«Локомотив» потерпел поражение от «Витязя» в первом матче серии плей-офф
Фото: betassist.rubetassist.ru

Автором единственной заброшенной шайбы стал Владимир Галузин. Ему на 61-й минуте ассистировал Александр Яремчук.

Добавим, что в регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона команды встречались четыре раза. Трижды был сильнее «Локомотив» (1:0 Б, 2:1, 3:1) и лишь раз праздновал клуб из Подольска (4:3 ОТ).

Следующий матч пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» 3 марта. Стартовое вбрасывание намечено на 19:30 мск.

Ранее минское «Динамо» нанесло сенсационное поражение СКА в Санкт-Петербурге со счётом 6:4.

Хоккей,Александр Яремчук,Вячеслав Буцаев,Владимир Галузин,СКА,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий