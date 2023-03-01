«Локомотив» потерпел поражение от «Витязя» в первом матче серии плей-офф

Сегодня, 1 марта, в Ярославле открылась серия первого раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Витязем». Хоккеисты под руководством Вячеслава Буцаева добились минимальной победы – 1:0 в овертайме.

Фото: betassist.ru betassist.ru

Автором единственной заброшенной шайбы стал Владимир Галузин. Ему на 61-й минуте ассистировал Александр Яремчук.

Добавим, что в регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона команды встречались четыре раза. Трижды был сильнее «Локомотив» (1:0 Б, 2:1, 3:1) и лишь раз праздновал клуб из Подольска (4:3 ОТ).

Следующий матч пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» 3 марта. Стартовое вбрасывание намечено на 19:30 мск.