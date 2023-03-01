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1 час назад

«Ак Барс» неожиданно проиграл «Нефтехимику» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Чемпионат.comиещё 11

В Казани завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу нижнекамцев.

«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Порядин. За 15 секунд до конца первой двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Андрей Чивилёв с передачи Павла Порядина. Отметим, что «Нефтехимик» забросил эту шайбу, играя в меньшинстве.

На 57-й секунде второго периода размочил счёт Станислав Галиев с передач Дмитрия Кагарлицкого и Александра Радулова. На 11-й минуте периода восстановил равенство в счёте Дмитрий Кагарлицкий.

В овертайме победу гостям принёс бросок Андрея Чивилёва.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится 3 марта и начнётся в 19:30 мск.

Хоккей,Станислав Галиев,Павел Порядин,Александр Радулов,
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