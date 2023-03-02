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23 минуты назад

"Тампа" обменяла российского нападающего Наместникова в "Сан-Хосе"

Газета.Ruиещё 1

Российский нападающий Владислав Наместников обменян из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает пресс-служба клуба из штата Калифорния.

«Тампа» обменяла российского нападающего в «Сан-Хосе»
Фото: Газета.ruГазета.ru

В обратном направлении отправился американский форвард Майки Эйссимонт.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Наместников сыграл в 57 матчах, в которых ему удалось забросить шесть шайб и сделать девять результативных передач. Россиянин также известен по выступлению за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Детройт Ред Уингз» и «Даллас Старз».

Ранее «Коламбус Блю Джекетс» обменял российского игрока обороны Владислава Гаврикова и вратаря Йонаса Корписало на голкипера «Лос-Анджелес Кингс» Джонатана Куика, а также первый и третий драфт-пики.

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