Ничушкин преодолел отметку в 200 очков в НХЛ

"Колорадо" со счетом 5:7 проиграл "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ондржей Палат (2-я минута), Натан Бастиан (8), Томаш Татар (12), Дуги Хэмилтон (24), Майлз Вуд (26), Доусон Мерсер (37), Нико Хишир (59). У проигравших отличились Натан Маккиннон (20, 30), Микко Рантанен (28), Джей Ти Компер (30) и Валерий Ничушкин (42). Ничушкин также отметился результативной передачей. Российский нападающий преодолел планку в 200 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь на его счету 82 шайбы и 119 передач в 436 матчах.

Видео дня

"Нью-Джерси" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 85 очков в 60 матчах. "Колорадо" располагается на третьей позиции в Центральном дивизионе с 73 очками по итогам 59 игр. В следующем матче "Нью-Джерси" встретится на выезде с "Вегасом" 4 марта, "Колорадо" в этот же день сыграет в гостях против "Далласа".

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Филадельфию" (3:2 ОТ). Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Его одноклубник форвард Артемий Панарин также отметился передачей. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 26 из 28 бросков. Тарасенко был признан первой звездой матча, Шестеркин - второй.

В других матчах игрового дня "Эдмонтон" на своей площадке обыграл "Торонто" (5:2). В составе победителей заброшенной шайбой и передачей отметился российский нападающий Клим Костин, он был признан второй звездой матча, голкипер "Торонто" Илья Самсонов отразил 27 бросков из 32. "Даллас" дома переиграл "Аризону" (4:2), нападающий хозяев Евгений Дадонов сделал результативную передачу, он набрал очки во втором матче подряд после того, как был обменян в "Даллас" из "Монреаля" 26 февраля. "Вашингтон" в гостях победил "Анахайм" (3:2 ОТ), результативной передачей в эпизоде с заброшенной в овертайме шайбой отметился защитник Александр Алексеев. "Вегас" на своей площадке обыграл "Каролину" (3:2), в составе победившей команды передачей отличился Иван Барбашев. Обладатель Кубка Стэнли 2019 года перешел в клуб из "Сент-Луиса" 26 февраля и набрал первое очко в составе новой команды.