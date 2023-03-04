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19 минут назад

Российский форвард клуба НХЛ "Каролина" Свечников набрал два очка в матче с "Аризоной"

ТАССиещё 3

"Каролина" в субботу разгромила "Аризону" со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Свечников набрал два очка в матче с "Аризоной"
Фото: ТАССТАСС

Заброшенными шайбами в составе "Каролины" отметились Пол Штястны (3-я минута), Себастьян Ахо (9, 35), Джейкоб Славин (26), Шейн Гостисбеер (33), Мартин Нечас (42), у "Аризоны" отличился Лоусон Крауз (31).

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Всего на его счету в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата 53 очка (21 шайба + 32 передачи).

"Каролина" является лидером турнирной таблицы Столичного дивизиона, набрав 88 очков в 60 матчах. "Аризона" занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона с 51 очком в 62 играх. В следующем матче "Каролина" примет "Тампу" 5 марта, "Аризона" днем позднее дома встретится с "Нью-Джерси".

В других матчах игрового дня "Сиэтл" на выезде победил "Колмабус" (4:2), "Эдмонтон" дома обыграл "Виннипег" (6:3), российский форвард хозяев Клим Костин записал на свой счет результативную передачу.

Хоккей,Андрей Свечников,Пол Штястны,Себастьян Ахо,Клим Костин,
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