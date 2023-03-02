"Автомобилист" обыграл "Металлург" в первом матче 1/8 финала КХЛ

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" в четверг дома обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Григорий Белоусов (20-я минута), Ник Эберт (27), Кертис Волк (41) и Сергей Широков (49). У проигравших отличились Артем Минулин (18), Николай Голдобин (30).

Второй матч серии плей-офф до четырех побед пройдет 4 марта в Екатеринбурге.