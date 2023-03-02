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1 час назад

"Автомобилист" обыграл "Металлург" в первом матче 1/8 финала КХЛ

ТАССиещё 6

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" в четверг дома обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

"Автомобилист" обыграл "Металлург" в первом матче 1/8 финала КХЛ
Фото: ТАССТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Григорий Белоусов (20-я минута), Ник Эберт (27), Кертис Волк (41) и Сергей Широков (49). У проигравших отличились Артем Минулин (18), Николай Голдобин (30).

Второй матч серии плей-офф до четырех побед пройдет 4 марта в Екатеринбурге.

"Автомобилист" по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал четверым в Восточной конференции, "Металлург" - пятым, команды набрали по 83 очка, екатеринбуржцы оказались выше по дополнительным показателям.

Хоккей,Артем Минулин,Николай Голдобин,Сергей Широков,Металлург,
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