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2 часа назад

«Авангард» проиграл в овертайме «Сибири» в матче плей-офф Кубка Гагарина

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Новосибирцы одержали волевую победу.

«Сибирь» победила «Авангард» в первом матче плей-офф
Фото: Championat.comChampionat.com

Омский «Авангард» проиграл новосибирской «Сибири» в стартовом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча состоялась 2 марта в Омске и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб. В третьей двадцатиминутке команды обменялись голами. Сначала отличился защитник омичей Алексей Береглазов, а за минуту с небольшим до завершения основного времени нападающий «Сибири» Александр Шаров сравнял счёт.

Решающую шайбу на девятой минуте первого овертайма забросил форвард гостей Никита Сетдиков.

«Сибирь» повела в серии до четырёх побед со счётом 1-0.

Второй матч противостояния пройдёт 4 марта в Омске, далее соперники сыграют две встречи в Новосибирске.

Хоккей,Никита Сетдиков,Алексей Береглазов,Александр Шаров,ХК Авангард,
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