«Сибирь» победила «Авангард» в первом матче плей-офф

Новосибирцы одержали волевую победу.

Фото: Championat.com Championat.com

Омский «Авангард» проиграл новосибирской «Сибири» в стартовом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча состоялась 2 марта в Омске и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб. В третьей двадцатиминутке команды обменялись голами. Сначала отличился защитник омичей Алексей Береглазов, а за минуту с небольшим до завершения основного времени нападающий «Сибири» Александр Шаров сравнял счёт.

Решающую шайбу на девятой минуте первого овертайма забросил форвард гостей Никита Сетдиков.

«Сибирь» повела в серии до четырёх побед со счётом 1-0.