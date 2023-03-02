«Сибирь» победила «Авангард» в первом матче плей-офф

Новосибирцы одержали волевую победу.
Омский «Авангард» проиграл новосибирской «Сибири» в стартовом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча состоялась 2 марта в Омске и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Первые два периода прошли без заброшенных шайб. В третьей двадцатиминутке команды обменялись голами. Сначала отличился защитник омичей Алексей Береглазов, а за минуту с небольшим до завершения основного времени нападающий «Сибири» Александр Шаров сравнял счёт.
Решающую шайбу на девятой минуте первого овертайма забросил форвард гостей Никита Сетдиков.
«Сибирь» повела в серии до четырёх побед со счётом 1-0.
Второй матч противостояния пройдёт 4 марта в Омске, далее соперники сыграют две встречи в Новосибирске.