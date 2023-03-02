ЦСКА обыграл «Северсталь» и повел в серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА со счетом 5:2 победил череповецкую "Северсталь" в стартовом матче первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг в Москве.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Григоренко (25-я минута), Виталий Абрамов (26, 43), Сергей Плотников (44, 60). У проигравших отличились Робин Пресс (9), Илья Иванцов (53). Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 1-0.

ЦСКА по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Западной конференции, "Северсталь" стала седьмой. Команды впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина, ЦСКА является действующим обладателем трофея.