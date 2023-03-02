Московское "Динамо" победило "Торпедо" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» на старте серии первого круга плей офф КХЛ.

Фото: © ХК «Динамо» © ХК «Динамо»

Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. На шайбу Николая Коваленко (16) «бело голубые» ответили точными бросками Джордана Уила (20), Максима Джиошвили (27) и Ивана Муранова (59).

«Динамо» повело в серии до четырех побед — 1–0. Второй матч команд пройдет в Нижнем Новгороде в субботу, 4 марта.

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