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30 минут назад

Московское «Динамо» в гостях победило «Торпедо» в первом матче серии Кубка Гагарина

Матч ТВиещё 5

Московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» на старте серии первого круга плей офф КХЛ.

Московское "Динамо" победило "Торпедо" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Фото: © ХК «Динамо»© ХК «Динамо»

Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. На шайбу Николая Коваленко (16) «бело голубые» ответили точными бросками Джордана Уила (20), Максима Джиошвили (27) и Ивана Муранова (59).

«Динамо» повело в серии до четырех побед — 1–0. Второй матч команд пройдет в Нижнем Новгороде в субботу, 4 марта.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Плей-офф «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Голы: Коваленко, 16:00 (мен.). — Уил, 19:50. Джиошвили, 26:47 (бол.). Муранов, 58:22.

Хоккей,Иван Муранов,Максим Джиошвили,Николай Коваленко,Торпедо,Динамо,
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