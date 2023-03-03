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1 час назад

The Athletic рассказал о цели «Вашингтона» на последние три года контракта Овечкина

Чемпионат.com

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мыслями о перестройке в «Вашингтон Кэпиталз».

The Athletic рассказал о цели «Вашингтона» на последние годы контракта Овечкина
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кэпиталз» вступили в сезон-2022/2023 лишь с одним защитником на длительном контракте — Джоном Карлсоном, остальные же должны были стать свободными агентами в конц

Причина? После очередного провала в первом раунде Брайан Маклеллан хотел максимальной гибкости, если дела пойдут не так, как ожидалось, и потребуются изменения.

Ну, дела и пошли неудачно. И теперь опытный генеральный менеджер использует эту учтённую маневренность, чтобы изменить ситуацию, надеясь создать вокруг Алекса Овечкина конкурентоспособную команду на последние три года контракта капитана с «Кэпс».

В течение нескольких часов во вторник Маклеллан забрал Расмуса Сандина из «Торонто», отправив Эрика Густафссона в «Мэйпл Лифс», и подписал с Ником Дженсеном новый трёхлетний контракт с кэпхитом $ 4,05 млн. Эти два хода, как мы помним, были сделаны через шесть дней после отправки Дмитрия Орлова в «Бостон».

На данный момент Карлсон, Дженсен и Сандин — единственные защитники, у которых есть контракты на следующий сезон. Мартин Фехервари и Алекс Алексеев являются ограниченно свободными агентами, так что, вероятно, их можно смело переподписывать.

Очевидно, что ещё многое предстоит сделать, и многое может измениться — и, вероятно, изменится — до старта нового сезона. Но где-то внутри Маклеллан надеется, что Сандин, Дженсен и Карлсон составят 75% топ-4 защитников «Кэпс» в следующем сезоне", — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

Хоккей,Брайан Маклеллан,Джон Карлсон,Дмитрий Орлов,Эрик Густафссон,
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