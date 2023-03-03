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22 минуты назад

Нападающий СКА Яшкин в крови покинул лёд после грубого толчка на борт игрока «Динамо»

Чемпионат.com

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает минское «Динамо». К началу второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

Нападающий СКА Яшкин в крови покинул лед во время матча с «Динамо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На последней минуте первого игрового отрезка защитник минчан Тимофей Ковгореня грубо толкнул чешского нападающего СКА Дмитрия Яшкина на борт. Форвард схватился за лицо и некоторое время не мог подняться со льда. Затем хоккеист, сняв шлем, уехал на скамейку. В шлеме, как на льду, была кровь.

После просмотра повтора судьи выписали Ковгорене пятиминутный штраф. Кроме того, был наказан и канадский нападающий «Динамо» Ник Меркли. Форвард получил удаление до конца матча за непристойный жест.

ВИДЕО

Отметим, что Яшкин вернулся в игру во втором периоде.

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