Наместникова обменяли во второй клуб НХЛ за два дня

Российский нападающий Владислав Наместников обменян из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» в «Виннипег Джетс».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Об этом в социальной сети сообщает журналист Эллиотт Фридман.

За форварда «Акулы» получили право выбора в четвертом раунде драфта в 2025 году.

Наместников становится частью сделок по обмену между клубами НХЛ второй раз за два дня. Накануне он был обменян в «Сан-Хосе» из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 30-летний Наместников сыграл в 57 матчах, в которых ему удалось забросить шесть шайб и сделать девять результативных передач. Россиянин также известен по выступлениям за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Детройт Ред Уингз» и «Даллас Старз».

Наместников, бронзовый призер чемпионата мира — 2017 в составе сборной России, выступает в НХЛ с 2012 года. Он вырос в США — его отец Евгений Наместников выступал в заокеанской лиге в 1993-2000 годах.