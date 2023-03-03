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1 час назад

Российского нападающего Наместникова обменяли во второй клуб НХЛ за два дня

Газета.Ru

Российский нападающий Владислав Наместников обменян из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» в «Виннипег Джетс».

Наместникова обменяли во второй клуб НХЛ за два дня
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом в социальной сети сообщает журналист Эллиотт Фридман.

За форварда «Акулы» получили право выбора в четвертом раунде драфта в 2025 году.

Наместников становится частью сделок по обмену между клубами НХЛ второй раз за два дня. Накануне он был обменян в «Сан-Хосе» из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 30-летний Наместников сыграл в 57 матчах, в которых ему удалось забросить шесть шайб и сделать девять результативных передач. Россиянин также известен по выступлениям за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Детройт Ред Уингз» и «Даллас Старз».

Наместников, бронзовый призер чемпионата мира — 2017 в составе сборной России, выступает в НХЛ с 2012 года. Он вырос в США — его отец Евгений Наместников выступал в заокеанской лиге в 1993-2000 годах.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что в сборной страны не существует достойной замены 12-й чемпионке мира Александре Костенюк, принявшей решение выступать за Швейцарию.

Хоккей,Евгений Наместников,Эллиотт Фридман,Владислав Наместников,Александра Костенюк,Сергей Карякин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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